Fortsat ingen interesse for at blive Koldings nye læge: Vi funderer over situationen

I øjeblikket er der otte lægeklinikker i postnummer 6000, og det antal vil sundhedspolitiker gerne bevare. - Vi prøver at kigge fremad. Kolding er en af de byer, der vokser, og derfor ville vi gerne have tilvejebragt mere kapacitet, siger Bo Libergren (V), formand for udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Kolding: Der er fortsat ingen, der har budt ind på et af de to ydernumre, som Region Syddanmark tidligere på året udstedte i Kolding Kommune.

Det fortæller Bo Libergreen (V), der er formand for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen.

Region Syddanmark kørte tidligere i år en udbudsrunde, hvor praktiserende læger kunne byde på ind to ydernumre, som giver dem lov til at drive praksis, men ingen bød ind ved den lejlighed ind. Ydernumrene er stadig til salg, hvis der skulle være en læge, der har lyst til at starte op i Kolding.

I øjeblikket er der otte lægepraksisser, der har åben for patienttilgang i postnummer 6000, mens der i hele Kolding Kommune er 14, der har åben for patienttilgang. Det betyder, at der stadig er mulighed for selv at have indflydelse på, hvor man skal gå til lægen.

- Så der er ikke noget problem for borgerne at vælge læge. Men det er klart, at vi gerne vil sikre, at den situation bliver ved, så lige nu funderer vi over situationen, siger Bo Libergren, der understreger, at man som borger i Kolding kan sove roligt.

- Det kan man altid. Vi tager opgaven alvorligt, og vi prøver også at kigge fremad. Kolding er en af de byer, der vokser, og derfor ville vi gerne have tilvejebragt mere kapacitet. Hvordan vi kan vi gøre det, funderer vi så på, siger sundhedspolitikeren.