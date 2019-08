Forstå reglerne: Sådan er det at eje et fredet hus

Der er en række særlige regler, man skal være opmærksom på, hvis man ejer eller overvejer at købe et fredet hus. Herunder får du et overblik.

Når man ejer en fredet bygning, følger der særlige forpligtelser og krav med. Ejeren forvalter nemlig bygningens arkitektur og historie for eftertiden, og det betyder, at der er mange ting at tage særligt hensyn til, når det kommer til eksempelvis vedligeholdelse, ombygninger, økonomi og skat.

Formålet med en fredning er netop at bevare og sikre, at fredede huse også står der i fremtiden.

Som ejer af en fredet bygning, har man et råderum, der er indsnævret, og det betyder, at:

- Man skal ansøge Slots- og Kulturstyrelsen om lov til at foretage alle ændringer ud over almindelig vedligeholdelse. Det gælder eksempelvis, hvis man vil pudse en facade, omlægge taget eller ændre farverne på huset. - Man skal holde bygningen i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag. - Vedligeholdelse skal ske på den rigtige måde med de rigtige håndværksmetoder og materialer. - Man er underlagt Slots- og Kulturstyrelsens sagsbehandlingstider, som kan tage op til tre måneder. - Bygningsforsikringen kan være væsentligt dyrere end på en ikke-fredet bygning. Det skyldes de krav, Slots- og Kulturstyrelsen ofte stiller ved restaurering og genopførelse i tilfælde af skader. - En ny ejer kan hæfte for tidligere ejeres eventuelle forseelser. Eksempelvis hvis en tidligere ejer har overtrådt myndighedernes retningslinjer og ændret dele af den fredede bygning uden tilladelse, kan den nye ejer pålægges at retablere for egen regning. Som kompensation findes der forskellige økonomiske ordninger. Der kan være mulighed for at reducere omkostningerne gennem skattefradrag (forfald-pr-år) for istandsættelsesudgifter og faktiske driftsudgifter samt eventuel fritagelse for grundskyld. Der er også mulighed for offentlige og private tilskud til istandsættelse af en fredet bygning.

