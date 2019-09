Forsøgte at overhale kø bag traktor: Endte med voldsomt sammenstød

Hjarup: En overhaling i et trafikkryds resulterede i, at to biler stødte sammen i et trafikuheld søndag klokken 11.34 på Skanderupvej i Hjarup.

Den ene billist forsøgte at overhale en række biler, der kørte i kø bag en traktor, da den anden bil, som holdt lige bag traktoren, trak ud i overhalingsbanen. De to biler blev skubbet ind i siden på hinanden, og den forreste snurrede rundt og ramte frontalt ind i en såmaskine.

Den ene bil er totalskadet, men ingen af de involverede kom noget til, oplyser vagthavende hos Sydøstjyllands Politi.