Kolding: Spring i gummistøvlerne og tag ud på eventyr til de lidt mindre naturstier rundt i Kolding Kommune. I samarbejde med kommunen bringer vi i juleferien en række forslag til vandreture, hvor julens gode mad kan forbrændes.

I dag Rebæk Strand:

Spring i gummistøvlerne og tag ud på et mikro-eventyr. Drop stien og følg i stedet vandkanten langs fjorden, mens du snor dig ud og ind mellem lavthængende grene og væltede træer fra den smukke kystskov på kanten af Kolding Fjord. Hvor langt mon vandet lader dig komme? Efter cirka 700 meter er der adgang til et picnicspot med bord og bænke, hvor du kan nyde udsigten sammen med kaffen og de medbragte julekager hjemme fra kagedåsen. Oven for stranden går den offentlige sti med forbindelse til Stenderup Halvøen, den kan du følge tilbage til bilen.

Parkering ved den offentlige p-plads ved stranden. Følg blot Skamlingvejen fra Kolding og drej til højre ved Rebæk og fortsæt lige ud.