Forslag til vandretur i julen: Tag en tur til Hjarup Vådområde

Kolding: Spring i gummistøvlerne og tag ud på eventyr til de lidt mindre naturstier rundt i Kolding Kommune. I samarbejde med kommunen bringer vi i juleferien en række forslag til vandreture, hvor julens gode mad kan forbrændes.

I dag Sporet ved Hjarup Vådområde:

Ved Hjarup ligger "Sporet ved Hjarup Vådområde" som er en afmærket trampesti på 3,5 km, der går gennem smeltevandsdalen langs Hjarup Bæk. På den smukke rute kan du blandt andet nyde en fantastisk udsigt over en stor del af bækkens forløb.

Har du lyst til en lidt længere tur, kan du forlænge ruten med en afstikker på 1,5 km til Søgård Sø, der er dannet ved, at en blok is fra sidste istid ikke helt var bortsmeltet, da isen trak sig tilbage. Her findes et fugletårn, hvorfra søens fugle kan iagttages.

På vej tilbage kommer du forbi Thomasmindes mark, hvor der i 1889 blev fundet et stort sølvspænde dannet af to bøjede sølvstænger, der i forbindelserne har form af to hænder. I spændet er indgraveret runer, som danner ordene »Maria« og »Hjælp«. Spændet kan ses på Nationalmuseet.

Tilbage i Hjarup kommer du også forbi kirken fra 1200-tallet og stenkistebroerne over Hjarup Bæk, der er enestående i Danmark, fordi der ud over vejbroerne også blev bygget private broer over bækken.

Begynd ruten ved det gamle rensningsanlæg på Fløjbjergvej 45C. Her kan du også parkere.