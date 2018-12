Forslag til vandretur i julen: Tag en tur til Drenderup Skov - bålhytte og ridespor

Kolding: Spring i gummistøvlerne og tag ud på eventyr til de lidt mindre naturstier rundt i Kolding Kommune. I samarbejde med kommunen bringer vi i juleferien en række forslag til vandreture, hvor julens gode mad kan forbrændes.

I dag Drenderup Skov - bålhytte og ridespor:

Pak kaffen, hesten eller soveposen og tag af sted til Drenderup Skov ved Ødis. Skoven er karakteristisk med sine mange gamle træer og hørte oprindeligt under hovedgården Drenderup, men overgik til Kronen i 1584 - og har siden tilhørt staten. Skoven ligger på fugtig jord og er derfor gennemskåret af et net af dybe grøfter. I en lille lavning ligger en fin skovsø, hvor der fornylig er bygget en bålhytte med plads til overnatning eller blot til at nyde kaffen ved borde-bænke sættet.

En afmærket vandresti på cirka 2,5 km fører dig rundt i skoven. Undervejs kan man tage sig en lille afstikker af den snoede junglesti ind gennem grantykningen. Har du taget hesten med kan du i stedet følge den afmærkede ridesti, der har et samlet forløb på 3,2 km rundt i skoven.

Parkeringspladsen finder du på Vamdrupvej 18-20, Vamdrup. Lige over for Drenderup Skov ligger Ødis sø, hvor en fin lille sti fører dig forbi den flotte cirkelbro og videre til fugletårnet bag skolen.