Kolding: Spring i gummistøvlerne og tag ud på eventyr til de lidt mindre naturstier rundt i Kolding Kommune. I samarbejde med kommunen bringer vi i juleferien en række forslag til vandreture, hvor julens gode mad kan forbrændes.

I dag Almind Ådal:

Lige neden for Almind, nord for Kolding, slynger den smukke Almind Å sig hele vejen til Dons Nørresø. Fra Alminde-Viuf Fællesskole kan du tage et smut ad naturstier og fugtige trampestier rundt i ådalen og nyde det flotte syn af vandet, der løber i engene og de skulpturelle nøgne træer, der står som smukke silhuetter i den lave sol.

Fra skolen ved Dalvej følger du stien ind langs legepladsen og drejer til højre i skoven. Følg stien med åen vest gennem skoven bag om Egeparken og forbi Egevænget. Efter Egevænget kan du dreje ned mod og over åen, hvorefter du følger trampestien tilbage mod øst. Stien er ikke markeret, men du kan med fordel zoome ind på Almind på www.kort.oplevkolding.dk og se stierne. Turen er ca. 2 kilometer.