Forslag fra politiker: Tilbyd udviklingshæmmede job på plejehjem

Da beslutningen om at lukke Organisationen Nordhøjs butikker i Kolding og Christiansfeld var truffet, fik seniorudvalgsformand Rasmussen (DF) ideen om at tilbyde de udviklingshæmmede job på kommunens plejehjem.

Kolding: Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen syntes, det var frygtelig synd, da han hørte, at Organisationen Nordhøjs butikker i Kolding og Christiansfeld, hvor syv udviklingshæmmede arbejder, skal lukke.

- Og så tænkte jeg, om der var et eller andet, vi kunne gøre på seniorområdet for at hjælpe dem til meningsfyldt beskæftigelse til glæde for dem og beboerne på plejehjemmene. Og så var det, at jeg kom på ideen, at de udviklingshæmmede, der har lyst, kunne tilbydes job på plejehjemmene. De kan være med til at skabe liv på plejehjemmene, sprede glæde og give ekstra energi.

Han har talt med blandt andre Kolding Kommunes plejehjemschef Gitte Meyer Larsen om ideen.

- Hun blev meget begejstret, og kunne med det samme se muligheder i forslaget. Folk fra forvaltningen har talt med ansatte fra Nordhøj, og derfra er der også kommet positive tilbagemeldinger, fortæller udvalgsformanden.

Forslaget er helt nyt og skal behandles på et seniorudvalgsmøde på tirsdag i næste uge.

- Jeg håber, at der vil være en bred opbakning til, at vi kan få sat forslaget i gang til glæde for både de udviklingshæmmede og plejehjemsbeboerne, siger han.