Forsalg giver håb om ny Stig Rossen-tradition

Sidste sommers festspil markerede Kolding og Koldinghus 750 år jubilærum med Stig Rossen i hovedrollen. Her sang han flere musicalhits fra sin tid i festspillet, og mon ikke nogle af dem er på programmet, når han igen kommer til Kolding til efteråret? Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Over halvdelen af billetterne er solgt til Stig Rossen-koncert i oktober. Det giver håb om, at vi kan starte en helt ny tradition i Kolding på lige fod med hans julekoncerter i Brændkjærkirken, siger Jacob S. Knudsen, der er formand for Dr. Dorothea Teatret.

Kolding: At Stig Rossen optræder for et trofast hjemmebanepublikum, når han giver sine populære julekoncerter i Kolding, kan der vist ikke være nogen diskussion om. Arrangementerne, som Kolding Flisepudserlaug står bag, er altid udsolgt, og sådan har det været år efter år. Nu håber Dronning Dorothea Teatret, at man kan skabe nok en Stig Rossen-tradition i Kolding. Det sker med en stor koncert den 6. oktober, hvor den populære sanger skal optræde på Hotel Comwell sammen med Promenadeorkestret. Og det bliver en koncert, der adskiller sig markant fra de intime julekoncerter både i repertoire og i udførelse. På programmet den 6. oktober er en sætliste, der spænder bredt hen over en karriere på 30 år - fra de største, internationale musicalhits til det bedste fra den danske sangskat. Og ideen om at skabe en ny tradition er faktisk ganske godt på vej med et forsalg, der ser lovende ud, fortæller Jacob. S. Knudsen, der er formand for teatret. - Vi har allerede solgt over halvdelen af billetterne til koncerten med Stig Rossen, selv om der er over tre måneder til, og selv om vi ikke har annonceret andre steder end ved at lægge beskeden på Facebook, siger han.

Der kommer blæs på Selv om han ikke har talt med hver enkelt billetkøber, så har Jacob S. Knudsen en god fornemmelse for, hvorfor koncerten er så eftertragtet allerede. - Det bliver hans første koncert i 15 år, hvor man kan høre highlights fra hans musicals, Disney, og hvad han ellers har sunget gennem årene. Og så er der mange, som hæfter sig ved, at vi har hyret Promenadeorkestret, så de ved, at der virkelig kommer blæs på, siger Jacob S. Knudsen. Han medgiver, at det nok også har været en fin reklame for koncerten, at Stig Rossen havde en central rolle, da Dronning Dorothea Teatret sidste sommer opførte "Koldinghus Live" på slottet, hvor Stig Rossen fyldte slotsgården med nogle af de musicalhits, han har sunget gennem sine år som deltager ved festspillet i Kolding.

Flere koncerter? Koncerten på Hotel Comwell er arrangeret af Brændkjærhallens Venner i samarbejde med Dronning Dorothea Teatret, og overskuddet går til det nye idræts- og kulturhus i Brændkjær. - Det er nyt for Dorothea Teatret at stå som arrangør af en koncert? Er det noget, I vil lave mere af? - Vi overvejer lidt, om vi skal gå længere ad den vej, for blandt andet har vi jo en flot amfiscene, som vi stort set er de eneste, der bruger. Det kunne være perfekt at bruge den til mere musik. Men vi er en frivillig forening, så vi har ikke uanede kræfter til at sætte den slags op, siger Jacob S. Knudsen.