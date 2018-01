Forrygende salg af byggejord i Kolding i 2017

Da regnebrættet blev gjort op kort før jul, kunne salgsfolkene i by- og udviklingsforvaltningen konstatere, at de har afsat byggegrunde til boliger og erhverv for i alt 77,4 millioner kroner i 2017. Så meget er der ikke blevet solgt siden før finanskrisen.

- På erhvervssiden er det mange års arbejde, der lønner sig nu sammen med den generelle optimisme i samfundet. Det har været et langt, sejt træk. Og så vidt, vi kan se, er der mere i støbeskeen, siger hun uden at kunne komme tættere på.

- Der er ingen tvivl om, at det har båret frugt, at vi har fået så mange nye udstykninger til boliger.

Store opkøb

Borgmester Jørn Pedersen (V) konstaterer med glæde, at der er solgt rekordmange byggegrunde, og at der er kommet gang i erhvervssalget igen.

- Der bliver solgt jord til nye domiciler igen. Det er jo noget, som vi i den grad har måttet kigge langt efter. Og der er ikke noget, der tyder på, at det er ved at stoppe igen, siger han.

Borgmesteren tilføjer, at hans bekymring er, om Kolding Kommune er hurtig nok til at kunne modsvare det behov, der er for byggejord.

- Derfor er vi i gang med store opkøb både i Stepping, Ødis, Taps, Almind, Harte og Christiansfeld. For det er nu, behovet er der, og nu vi for alvor kan få gang i udviklingen udenfor Kolding by. Men vi skal være klar for ikke at blive fravalgt, siger han.

Ifølge Jørn Pedersen har Kolding Kommune fået en førertrøje på, hvad angår jordsalg, når han sammenligner med de andre kommuner i regionen.

- Det skyldes, at vi har fået flere arbejdspladser og studiepladser, og så har vi bare en placering, som er god for pendlere, lyder hans forklaring.