Forretningsdrivende i midtbyen hilser gratis parkering velkommen

Simon Svanborg Peters, restaurantchef, Gorm's Pizza på Akseltorv: - Jeg ser meget positivt på, at der nu kommer flere gratis parkeringspladser i midtbyen. Det var en af udfordringerne før, for folk ville gerne ned i byen, men så skulle de betale for at parkere eller kunne ikke finde en plads. Så der forsvinder en forhindring mere for at lokke folk herned, og jeg håber, at vi kommer til at se flere mennesker på gaden på grund af det. Om det bliver noget, vi kommer til at mærke direkte her i restauranten, ved jeg ikke, men det kan i hvert fald ikke skade. Det er dejligt, at der bliver gjort noget for byen, og at vi kan mærke den her vilje til at løfte i flok, det er meget positivt, at der sker nogle konkrete initiativer for at holde gang i det her nede. Arkivfoto: Benedikte C. Rasmussen

Lau Tuxen, formand for City Kolding: - Nu har man taget et vigtigt skridt ved at tage hånd om det med betalt parkering. Nu er der kun syv til otte pct. betalingsparkering tilbage i midtbyen. Det er vigtigt, at kunderne kan komme til byen, og i konkurrencen med Kolding Storcenter har det været et minus for os, at det kostede at parkere i midtbyen. Så nu er vi da kommet det skridt videre, og det er vi glade for. Det har været et emne altid, men det har også været et spørgsmål om at finde en vej til politisk opbakning. Der har Jakob Ville, formand for teknik- og klimaudvalget, lyttet og gjort en indsats, og det at imødekomme vores ønske er dejligt, men vi er selvfølgelig ikke færdige, men der er taget et vigtigt skridt. Arkivfoto: Steffen Nielsen

Anders Hansen, bestyrer hos Smoke-It i Østergade: - Jeg tror, at det har en kæmpe betydning, for det er netop det, de kan tilbyde i Kolding Storcenter. Så det er kun godt, for hvis man vil have noget liv i midtbyen, så er det helt nødvendigt. Arkivfoto: Steffen Nielsen