Fornemmelse af forår: Farveeksplosion i Geografisk Have

Kameliaplanterne i Væksthusene i Geografisk Have er allersmukkest lige nu. De op til fem meter høje og flere årtier gamle planter er sprunget ud i en eksplosion af røde nuancer.

Kolding: Er længslen efter forårets farver begyndt at banke på efter den lange, grå vinter, så er det en lise for sjælen at slå vejen forbi Væksthusene i Geografisk Have, hvor de gamle kameliaplanter i disse uger viser sig fra deres allersmukkeste side. Indenfor glasmurene møder man et væld af blomster i en skala fra hvid til sart rosa, tomatrød og postkassefarvet, og mange af dem fuldendes af knaldgule støvdragere som stærk kontrast til de flotte kronblade. Gartner Vincent Rose ser næsten salig ud, mens han går langsomt fra plante til plante. - De tidligste begyndte at blomstre i december, men de fleste er på deres højeste nu og frem til april. Det er fantastisk, at man kan se så mange blomster midt om vinteren, siger han og fortæller, at der er en håndfuld forskellige kamelia-arter i Væksthusene og omkring 30 forskellige sorter. På verdensplan findes der omkring 200 arter af kamelia.

Kamelia-dage Man kan komme ind og se kamelia-samlingen i Væksthusene i Geografisk Have alle weekender frem til 31. marts.



Der er åbent lørdag og søndag fra 13 til 16.



Kamelia-dagene markerer sæsonstarten for events og arrangementer i i Geografisk Have.

Foto: Søren E. Alwan Kæmpen her er fem meter høj og omkring 25 år gammel. Altså planten bag Vincent Rose, forstås. Foto: Søren E. Alwan

Gamle planter Kamelia-planten kommer fra Asien og især Kina, og den er ikke glad for det danske klima, fordi den ikke tåler frost. Derfor holder Geografisk Have altid temperaturen inde i Væksthusene på mindst fem grader, uanset hvor hård frosten er udenfor. Og så vokser den meget langsomt. Vincent Rose peger på en kamelia, der er halvanden meter høj. - Det har den taget 10 år om at blive. Så man kan se, at det er nogle meget gamle planter, vi har herinde, siger han og kigger op på en imponerende udgave, der er mindst fem meter høj og lige nu et sandt overflødighedshorn af sarte rosa blomster med et strejf af gult. 25 år gætter han på, at kæmpen er.

Foto: Søren E. Alwan Ikke alle kameliablomster dufter. Men denne gør, og duften er fortryllende. Foto: Søren E. Alwan

Tre favoritter Vincent Rose fremhæver tre kameliaer som sine favoritter: Red Crystal af arten x Reticulata på grund af sin kæmpemæssige røde blomst med en håndfuld lysende solgule støvdragere lige i midten. Den hvide Scentuous på grund af sin fortryllende duft - og Tebusken, fordi den er sjov. Tebusken har ingen blomster. - Her er det bladene, der er interessante, fordi man kan lave te af dem, som man har gjort det i Kina i 1800-tallet, forklarer Vincent Rose, der skynder sig at tilføje, at det er en besværlig proces. Man får nemlig ingen velsmag ud af blot at tørre bladene og hælde kogende vand på. - Nej, de skal tørres ad flere omgange, skæres i stykker, rulles og fermenteres, forklarer gartneren, før han vender tilbage til den hvide kamelia og tager endnu et snus. Det kommer han til mange gange endnu, indtil foråret og farverne har fået fat i den store have udenfor.

Foto: Søren E. Alwan Kameliablade som disse lavede kineserne te af i 1800-tallet. Foto: Søren E. Alwan

Foto: Søren E. Alwan Kameliablomsterne er på deres absolut ypperste i Væksthuset lige nu. Foto: Søren E. Alwan

Foto: Søren E. Alwan Denne skønhed byder velkommen, idet man træder indenfor i Væksthusene. Det er en Japonica - sorten hedder Hagoromo. Foto: Søren E. Alwan

Foto: Søren E. Alwan Kameliablomsterne varierer i farve, udtryk og form. Det her er en x luchuensis scentuous.Foto: Søren E. Alwan

Foto: Søren E. Alwan Halvanden meter høj og 10 år gammel. Kamelia vokser langsomt. Foto: Søren E. Alwan

