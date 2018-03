Formand forlader turistforening efter uro

I artiklen fortalte bestyrelsesmedlemmerne Otto Skak og Jeanette Therkildsen, at de personligt har opfordret Søren Madsen til at gå.

Reaktionen kom, efter at jv.dk et par timer forinden havde fortalt, at Søren Madsen på et ekstraordinært bestyrelsesmøde for nylig blev bedt om at trække sig, fordi hans offentlige ytringer om kommunal støtte til events som Sommer ved Søen og VM-fest med storskærm er til skade for turistforeningens virke og formål. Søren Madsen har sagt, at den type støtte er dræbende for private initiativer.

Kolding: Uroen i Kolding Turistforening kulminerede onsdag aften, da foreningens formand siden 2015, World of Adventure-direktør Søren Madsen, meddelte, at han trækker sig helt ud af turistforeningens bestyrelse med omgående virkning.

24. januar skrev turistforeningsformand Søren Madsen en klumme i Kolding Ugeavis under overskriften "Offentligt støttede events - en forbandelse". Søren Madsens holdninger fik i februar hans forgænger, direktør Peder Madsen fra Hotel Koldingfjord, til at bede om en reaktion fra turistforeningens bestyrelse og overveje sit medlemskab af foreningen.Bestyrelsen vedtog derefter på et ekstraordinært møde følgende svar: "Kolding Turistforenings bestyrelse udtaler, at debatten omkring kommunal støtte til events ikke er taget i Turistforeningens bestyrelse. Formand for Kolding Turistforening, Søren Madsen beklager meget, at det ikke klart er fremgået af debatten, at Søren Madsen alene har udtalt sig på egne vegne og ikke på vegne af Kolding Turistforening."

Ingen mening

I en mail til JydskeVestkysten skriver Søren Madsen onsdag aften klokken 22.50, at han allerede på det ekstraordinære bestyrelsesmøde meddelte, at han agtede at stoppe til næste generalforsamling den 22. marts.

Det fremgår ikke, om Søren Madsen mener stoppe som formand eller stoppe helt i bestyrelsen.

Men han skriver, at "det må stå for Jeanettes egen regning, hvorfor hun finder det vigtigt at melde ud, hun syntes, jeg skal trække mig nu", og han fortsætter:

"Hvis hendes formål er at få det til at se ud som om, at bestyrelsen er helt uenig i det grundlæggende indhold af min klumme, som var at tilskud skal bruges optimalt. Så er det komplet forkert. Flere medlemmer af bestyrelsen synes, det er en helt fair og fornuftig debat, selvom mange mener, det skulle have været grebet anderledes an."

Søren Madsen skriver derefter, at han nu har meddelt bestyrelsen, at "jeg ikke ser, det giver mening at bruge mere tid på foreningen efter ti gode år".