Formand for menighedsrådet i Kristkirken: Det var bedre uden kvindelige præster

Hen over jul og nytår har rullet en debat om kvindelige præster eller ej. Præst i Kristkirken mener nej, og det synspunkt bakker formanden for menighedsrådet op.

Kolding: Otte procent af de mandlige folkekirkepræster er modstandere af kvindelige præster. Det viste en rundspørge, som TV 2 Nyhederne offentliggjorde i julen. Blandt de otte procent er Per Damgaard Pedersen, der er præst i Kristkirken, og han er i den igangværende debat blevet flittig citeret i medierne.

Det er i sidste ende menighedsrådene, som ansætter en præst, men i Kristkirken har menighedsrådet endnu ikke drøftet spørgsmålet:

- Men spørger du mig om min personlige holdning, så ligger jeg nok på linje med Per Damgaard Pedersen. Jeg synes, det havde været bedre uden ordningen med kvindelige præster, siger Arne Nørgaard, der er formand for menighedsrådet i Kristkirken.

Han understreger, at han er glad for kvindelige ansatte ved kirkerne, men at præcis præsteembedet burde være forbeholdt mænd.

- I dag vil mange nok gøre det til et spørgsmål om ligestilling, men det handler det slet ikke om for mig. Det er udelukkede et spørgsmål om teologi, siger Arne Nørgaard, som mener, at der i Biblen er dækning for, at præster udelukkende er mænd og ikke kvinder.

- Og man kan undre sig over, at der ikke har været kvindelige præster gennem hele kirkens historie, når man nu mener, at ordningen kan begrundes ud fra teksterne i Bibelen, siger Arne Nørgaard.