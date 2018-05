Formand for lukningstruet skole: Er vores høringssvar ligegyldigt?

Formanden for skolebestyrelsen på Sdr. Bjert Centralskole mener, at det kan virke som om, at bestyrelsens høringssvar ikke kan rykke politikerne i sag om at lukke skoletilbud i Sdr. Stenderup.

Kolding: Det kan i et vist omfang synes ligegyldigt, hvad skolebestyrelsen på Sdr. Bjert Centralskole skriver i det høringssvar, som den er ved at forberede i forbindelse med politikernes planer om at lukke skoleafdelingen i Sdr. Stenderup til sommer.

Beslutningen om at lukke skoletilbuddet, der hører under skolen i Sdr. Bjert, er nemlig formentlig reelt allerede taget.

Det mener skolebestyrelsesformand ved Sdr. Bjert Centralskole, Morten W. Frederiksen, som sammen med resten af bestyrelsen skal udarbejde et høringssvar, som børne- og uddannelsesudvalgets medlemmer skal nå at have med, når de på et ekstraordinært møde 22. maj tager endelig stilling i sagen.

- Jeg kan få det indtryk, at det er ligegyldigt, hvad vi putter ind i høringssvaret, siger Morten W. Frederiksen som reaktion på, at Venstres Jakob Ville udtaler, at der "godt nok skal komme noget frem, som vi ikke har fået øje på", hvis hans holdning i sagen skal ændres.

Morten W. Frederiksen peger på, at skolebestyrelsesmedlemmerne mener, at de har nogle væsentlige pointer, der skal med i høringssvaret.

- Vi mener, at man overdriver besparelsen, som kommunen kan få, og at man underdriver, hvor mange børn der er. Det er vigtige ting, da politikernes beslutning er truffet ud fra andre forudsætninger, siger han.