Formand for legetøjsmuseum: Vi har flere ideer til en redning

Selv om Dansk Legetøjsmuseum fik en spand kold vand i ansigtet, da hele det kommunale tilskud forsvandt på én gang, så har bestyrelsen bag museet ikke opgivet at redde samlingen i den ene eller anden form. Idémøde er på vej først i det nye år.

Christiansfeld: Da kulturudvalget besluttede at opsige samarbejdsaftalen med Dansk Legetøjsmuseum, var det samtidig en lukning af museet i sin nuværende konstruktion. Det slog formand Edvard Køhrsen fast, da museet mistede sit årlige tilskud fra og med 2020. Nu har bestyrelsen haft tid til at overveje museets fremtid, og Edvard Køhrsen er mere optimistisk, end da den kommunale sparekniv ramte under budgetforhandlingerne. - Vi opgiver ikke, selv om vi er nødt til at finde en anden måde at drive museet videre på. Først og fremmest har vi arbejdsro hele 2019, hvor vi stadig modtager tilskud fra kommunen. Det giver os arbejdsro til at finde en løsning, der på den ene eller anden måde bringer museet videre i en ny form, siger Edvard Køhrsen. Han glæder sig særligt over, at Kolding Kommune er gået aktivt ind i at finde en løsning på museets fremtid. - Det betyder, at det ikke er en sag, vi står alene med. Og det lægger også mere vægt bag et samarbejde, at det ikke er noget, vi kommer alene med, men at Kolding Kommune også er interesseret i at finde en løsning, siger formanden.

100.000 kroner I 2019 udløber Kolding Kommunes samarbejdsaftale med Dansk Legetøjsmuseum, som har til huse i Lindegade, og kulturudvalget er ikke indstillet på at indgå en ny aftale.Tværtimod har udvalget besluttet at fjerne det årlige tilskud til museet på 100.000 kroner. Det er resultatet af en spareøvelse, hvor udvalget skulle finde besparelser for tre millioner kroner årligt på sit budget fra 2020 og frem.

Flere på listen Han fortæller, at Kolding Kommune er med som samarbejdspartner, når man i løbet af de kommende få måneder inviterer indenfor til et møde om museets fremtid. Bestyrelsen for museet har allerede flere i kikkerten, som man gerne vil have med til sådan et møde. - Legetøjsmuseet og dets samling kan bruges i mange forskellige sammenhænge, så derfor er der mange, som kunne være interessante at tale med. Det kan eksempelvis være Jobcentret, hvis vi kan drive museet videre som en socialøkonomisk virksomhed, eller det kunne være Designskolen, der både har et fokus på design og leg. Vi har overvejet en hel del flere, som måske kan se en interesse i at være med til at drive museet videre, siger Edvard Køhrsen. Så på hans liste er der allerede flere, som kan se frem til at blive inviteret til et møde om museets fremtid. Det gælder eksempelvis også Christiansfeld Centret og pædagogseminariet UC Syd i Kolding. Og der er ingen, som behøver at holde sig tilbage, hvis de en god idé, understreger formanden: - Vi vil gerne have endnu flere på banen - også lokalt i Christiansfeld - for det er trods alt en temmelig unik samling, vi har, og den har en dyb lokal forankring, fordi den er samlet af en gammel Koldingborger.

Ikke beskyttet Edvard Køhrsen fortæller, at arbejdet trods alt er nemmere, fordi samlingen ikke er beskyttet under museumsloven. Den er overdraget til en selvejende forening. - Det betyder, at vi i realiteten kan gøre med samlingen, hvad vi vil, og der er ikke én bestemt måde, den skal anvendes. Men selvfølgelig har vi et mål om, at vi skal bevare samlingen intakt.