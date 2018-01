Formand for lærerkreds: Fornuftigt at finde en ordning

Hvis de ansatte på Vamdrup Skole har fået lov til at ryge, så fred være med det. Sådan siger formand for Kolding Lærerkreds, Anders Petersen.

- Jeg tror, mange steder har fundet et fornuftigt niveau for antallet af rygere, og hvordan man tackler rygepolitikken. Reglerne er nogle, man aftaler sig frem til på stedet, siger Anders Petersen.

Ifølge Danmarks Lærerforening er det op til de enkelte skolers lokale aftaler, hvorvidt medarbejdere må forlade skolens område i arbejdstiden for at ryge. Anders Petersen ved ikke, om der er skoler, der har samme regler som på Vamdrup Skole.

Vamdrup: Det giver ikke anledning til nogen indvendinger fra Kolding Lærerkreds, at personalet på Vamdrup Skole har fået lov til at ryge i arbejdstiden mod, at det bliver 15 minutter længere på arbejde for hver cigaret. Det siger lærerkredsens formand, Anders Petersen.

Fred være med det

Da Kolding Kommune indførte sin rygepolitik, fik politikken kritik for at være for aggressiv. Ifølge Anders Petersen er der dog ikke nogen, der længere har problemer med reglerne.

- Man har fundet en måde at få det til at gå op på uden den store ballade. Alle kender udgangspunktet, som er, at man ikke ryger. Kan man blive enige om at gøre det på samme måde som Vamdrup Skole, så fred være med det, siger Anders Petersen.