Formand for handelsforening giver kasketten videre: Vi skal stå sammen for at overleve

Vamdrup Handelsforening har lige nu knap 60 medlemmer, hvilket er rekordmange. Det skyldes, at butikkerne godt ved, at de skal stå sammen, hvis Vamdrup skal overleve som handelsby, siger Per Tonnesen, der stopper som formand i starten af det nye år.

Vamdrup: Vamdrup skal stå sammen. Det har været mantraet fra formanden for Vamdrup Handelsforening, Per Tonnesen, og budskabet er i den grad trængt ind hos byens butikker og erhvervsdrivende. Lige nu er der knap 60 medlemmer af foreningen, hvilket er rekordmange, hvis man ser på de seneste 30 år. - Alene i 2018 har vi fået 12 nye medlemmer. Det er blandt andet byens håndværkere, der melder sig ind og butikkerne, der kommer med. Stort set alle butikker er med i dag. Det er vi selvfølgelig enormt glade for. Bestyrelsen har været i arbejdstøjet, siger Per Tonnesen, der har været med i bestyrelsen i 16 år. De seneste otte år har han siddet som formand, men nu er det tid til at andre tager over. Der er brug for nye øjne, siger han selv. - Jeg tror, at fremgangen i medlemstallet skyldes, at man godt ved, at vi skal stå sammen i Vamdrup for at overleve. Vi har en naboby, Lunderskov, hvor der ikke er så meget handelsliv. Men Vamdrup skal ikke bare være et bosætningssted som Lunderskov. Der er mange, der har fundet ud af, at hvis vi ikke gør noget, så dør byen. Derfor står man sammen. Det er også det, vi har været ude at sælge et medlemskab på, siger Per Tonnesen.

Tilflyttere skal bruge byen I foråret var han ude og opfordre byens borgere til at huske at handle i byen. Opfordringen kom efter, at Fakta lukkede deres butik i byen, og der de seneste år var lukket et par butikker. Den afgående formand savner fortsat en isenkræmmer og en skobutik i byen. Hvor er det skoen trykker? Du tidligere været ude og sige, at man skulle huske at handle i Vamdrup. - Vi skal have lært tilflytterne at bruge butikkerne. Her kniber det lidt. Arbejder du i Kolding, er det naturligt at handle i Kolding. Men pludselig er der måske ikke en butik i Vamdrup, og det rammer huspriserne. Så husk nu byen. Men det er svært med nethandel og et storcenter. Det ved jeg godt, siger Per Tonnesen, der stopper ved generalforsamlingen i februar, og han er helt tryg ved at give stafetten videre.

Vi skal fortsat stå sammen Når han kigger tilbage på de 16 år i bestyrelsen, så er det særligt arbejdet med at udvikle Crazy Hours, der stikker ud. Det kan byen være stolt af, lyder hans vurdering, og formanden vil fortsat arbejde i det forskellige udvalg under foreningen. - Jeg kunne sagtens fortsætte, og jeg tror også, at jeg kommer til at savne arbejdet i bestyrelsen. Jeg kan jo godt lide det, blandt andet dialogen med kommunen og ikke mindst Vamdrup Byforum. Men der skal nye kræfter til. Der har været et rimeligt stort generationsskifte i vores butikker, og nu skal der nye øjne på. Det skal ikke være sådan, at der er nogle, der siger, at den "gamle" sidder der fortsat. Det er godt med nye ideer og input. Det er meget naturligt, siger Per Tonnesen. - Vi skal fortsat udvikle vores events, og så skal vi stå sammen. Det lyder som en floskel, men vi skal stå sammen, og så være der for hinanden, siger Per Tonnesen.