Formand for handelsforening: Giv os en chance inden I kører ud af byen

Formanden for Vamdrup Handelsforening, Per Tonnesen, appellerer til, at folk smutter forbi den lokale butik, inden de lægger penge i nabobyerne.

- Jeg er bekymret for, at holdningen "Endnu en butik lukker" spreder sig. Jeg ved godt, at der inden for de seneste fire-fem år er lukket flere butikker. Og når jeg kigger med på Facebook, så møder man holdningen "alt lukker". Det hele er skidt. Så er det, jeg tænker: Der er ikke noget, der lukker, hvis det går godt. Men det er fordi, at folk ikke støtter det. Vi er jo fortsat et par butikker, der har været her i mange år. Men bare fordi man har været med i mange år, så kan man ikke gå ud fra, at det går godt. Man skal huske at støtte lokalt, siger Per Tonnesen.

Udviklingen bekymrer formanden for Vamdrup Handelsforening Per Tonnesen, der står bag Tonnesen Herretøj. I den seneste udgave af Vamdrup Ugeblad var han ude med et opråb til borgerne i Vamdrup om, at de skal huske at handle lokalt. Giv byens butikker en chance, lyder opfordringen.

Vamdrup: Fakta-butikken lukkede torsdag, og Davidsens Tømmerhandel har meddelt, at de lukker webshoppen i Vamdrup, og at planerne om et byggemarked er droppet.

Per Tonnesen, formand for Vamdrup Handelsforening

- Jeg ved godt, at folk ikke handler ét sted. Vi rejser meget. Vi skal have ny inspiration. Men husk nu, hvor du kommer fra. Også i det daglige. Husk nu, hvor du bor.

Hvem bliver den næste?

Fakta-kæden meddelte i april, at de lukker 47 tabsgivende discountbutikker, og Davidsen Tømmerhandel har meldt ud, at de flytter webshoppen til Føvling, og planerne om at åbne byggemarked er opgivet, og deres bygninger i Vamdrup bliver sat til salg.

- Vi skal selvfølgelig have varerne. Det er et samspil mellem kunder og butikker. Vi skal have de rigtige varer til de rigtige priser, og så skal vi lytte til kunderne. Butikkerne har også et ansvar. Men det er irriterende, når noget lukker, siger Per Tonnesen, der er bekymret over, at den negative stemning bider sig fast.

- Hvem bliver den næste, der lukker? Det er den stemning, vi skal have vendt. Handelsforeningen forsøger med arrangementer. Og så skal vi huske det positive. Vi har fået Lagkagehuset til byen. Vi har fået to dametøjsbutikker til byen inden for de seneste år. Det skal vi huske. Men vi er ikke så gode til at huske det positive. Så det er en appel om, at folk skal give Vamdrup en chance, inden man kører udenbys, siger Per Tonnesen.