Efter et møde tirsdag aften med leverandørerne til ChristiansfeldNet, føler antenneforeningen sig nu sikre på, at problemerne er væk i midten af næste uge.

Det har været en turbolent start for det nye ChristiansfeldNet. Særligt tre problemer er gået igen. Kunderne har haft svært ved at finde kanalerne på fjernsynet, ikke alle har fået den internethastighed de bestilte, og derudover har der været problemer, når kunderne skulle opsætte deres nye tv-bokse.

Vi sagde fra starten af, at hvis der var problemer, så sendte vi alle tv-kanalerne ud til kunderne gratis, uanset hvilken pakke de måtte have.

Problemerne med TV-Kanalerne har været, at de ikke har været på deres rette pladser. Som eksempel nævner Erik Gram-Hanssen, at DR1 plejer at stå på program 1, men i stedet har været på kanalplads program 77. Det skulle dog gerne være fikset i midten af næste uge, hvor alle tv-kanalerne får nye programinformationer. Hvilket kort sagt skulle ordne problemet. For manges vedkommende vil det ske automatisk. Ellers skal man blot lave en enkelt kanalsøgning, og alt burde falde på plads.

Et ambitiøst projekt

Problemerne med svingende internethastigheder hos enkelte kunder, er der efterhånden kommet styr på. En ændring i softwaren, hvor man har valgt at bruge en tidligere version, har bragt orden i det hele.

- Det er selvfølgelig lidt teknisk, men der er tale om enkelte modems, der har haft problemer. Vi har skiftet 10 ud af 650 modems, som har haft reelle fejl. Ellers har vi kunnet løse det med ændringen i softwaren, siger Erik Gram-Hanssen.

Kunderne har også haft problemer med at opsætte de tv-bokse, som man eksempelvis optager film på.

- Den vejledning, der har været med tv-boksene, har ikke været god nok. Det må vi bare være ærlige og sige. Derfor kommer vi med en ny og forbedret udgave den 1. maj, som vi ligger ud på vores hjemmeside christiansfeldnet.dk, fortæller Erik Gram-Hanssen.

ChristiansfeldNet vidste fra starten af, at det var et ambitiøst projekt, de havde gang i. Det er første gang, at en antenneforening har fået så mange forskellige leverandører til at arbejde sammen. Derfor vidste de godt, at der kunne opstå problemer.

- Vi sagde fra starten af, at hvis der var problemer, så sendte vi alle tv-kanalerne ud til kunderne gratis, uanset hvilken pakke de måtte have, fortæller Erik Gram-Hanssen.