Forligspartier bag havneaftalen langer ud efter borgmester: Enerådig og ikke helt loyal

Kolding: Gruppeformændene for fire af de seks forligspartier bag byrådsflertallets historiske aftale om at udfase Kolding Erhvervshavn senest i 2043 langer nu ud efter borgmester Jørn Pedersen (V) for at være enerådig og "ikke helt loyal".

Kritikken kommer, efter at borgmesteren efter et møde med havnens virksomheder i mandags i JV gav udtryk for, at det godt kan være, at noget af erhvervshavnen eksisterer længere end til 2043, og at det også er muligt, at nogle havnevirksomheder takket være lovændringer eller andet kan eksistere side om side med boliger.

Den kursændring kendte de ikke til på forhånd, siger de samstemmende - og der er ikke ændret et komma i det politiske aftale, de lavede sidste efterår.

Socialdemokratiets gruppeformand Poul Erik Jensen fastslår dog om kursændringen, at "det er en god idé".

- Jeg kan godt forstå, at havnens virksomheder følte sig kørt over, da vi pludseligt traf beslutningen hen over hovedet på dem i november, for kun med dialog finder vi fornuftige løsninger. Men nogen ny politisk aftale er der ikke lavet. Det er bare noget vi bliver præsenteret for, sådan bum. Det er mærkelige forhold at arbejde under, siger han.

Når du alligevel siger, at kursændringen er en god idé, hvorfor gik du så med i havneaftalen i november, som satte en deadline for erhvervshavnen i 2043?

- Det var en fejl, at vi ikke tog dialogen med havnevirksomhederne, før vi lavede aftalen. Den lære har vi efterfølgende draget. Men det hele gik så fandens hurtigt. Borgmesteren havde en dagsorden, og vi andre hoppede med på den, fordi vi godt kunne se, at skrot og gødning ikke er optimalt at have liggende midt inde i en by. Dér hoppede kæden af, siger den socialdemokratiske gruppeformand, som er tilfreds med, at "vi nu får en mere dialogbaseret vej frem mod målet".

- Og om det så bliver nået i 2043 eller 2063 er ikke afgørende, mener han.