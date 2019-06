Forgængeren blev fyret: Nu er ny skolechef klar til at stå i spidsen for Koldings skoler

Karen Mortensen skal fremover styre Koldings skolevæsen, når hun fra midt i august tager over som skolechef. Hun kommer fra et job som skolechef i Varde Kommune.

Kolding: Det bliver 51-årige Karen Mortensen, der fremover skal stå i spidsen for skolevæsenet i Kolding Kommune. Hun er netop blevet ansat som ny skolechef, så når de mange tusinde folkeskoleelever og skolelærere vender tilbage efter sommerferien midt i august, bliver Karen Mortensen et nyt omdrejningspunkt for folkeskolerne i Kolding. Karen Mortensen tager over efter den tidligere skolechef Lars Svenson, der blev fyret efter flere måneders turbulens og økonomisk overforbrug på centrale konti på skoleområdet. Forinden var den tidligere børne- og uddannelsesdirektør Helle Thiele også blevet fyret. At stå i spidsen for et skolevæsen i en kommune er ikke helt uvant for Karen Mortensen, eftersom hun siden oktober 2015 har været skolechef i Varde Kommune. Indenfor ledelse er hun også ret så erfaren. Før hun blev skolechef, var hun skoleleder på en skole i Varde i et år, og forinden var hun skoleleder i Ribe i cirka otte år. Hun har ligeledes arbejdet som viceskoleleder, lærer og konsulent på en arbejdsformidling, og sin teoretiske viden om ledelse har hun erhvervet sig gennem en diplomuddannelse i ledelse på Syddansk Universitet.

Derfor blev det Karen Mortensen Børne-, uddannelses- og arbejdsmarkedsdirektør Michael Petterson fortæller, at Karen Mortensen er valgt som ny skolechef, da han tror, at hun vil være dygtig til at samle skolevæsenet i Kolding.

Hun er erfaren, og han har store forventninger til, hvordan hun kan samarbejde med både ham og den resterende ledelse, blandt andre børnechefen.

Skeler til Kolding Karen Mortensen fortæller, at hun indtil for nylig ikke overvejede at skifte jobbet i Varde ud med noget andet job, men så bød lejligheden sig i Kolding, og skolechef-jobbet her tiltrak hende. - Kolding har fantastisk gode skoler, og i Varde har vi altid skelet lidt til Kolding, fortæller Karen Mortensen Hun ville samtidig gerne prøve kræfter med skolevæsenet i en større kommune end Varde og peger på, at i Kolding venter en spændende opgave med at arbejde med et samlet skolevæsen, hvor skolerne i samme åndedrag er decentralt ledet. - Noget skal selvfølgelig være kendetegnende for alle skolerne, men der er også plads til forskellighed, mener Karen Mortensen.

Megavild med jobbet Hun fortæller, at hun er "megavild" med at være skolechef og ser frem til at arbejde sammen med skoleledelserne i Kolding. Hvad tænker du om, at du skal tage over som skolechef efter den megen turbulens, der har været på skoleområdet? - Det tænker jeg ikke noget specielt omkring. Jeg tror, alle har lært af det, og alle har et ønske om, at man fortsat skal have gode skoler i Kolding Kommune, siger Karen Mortensen. Hun bor i Esbjerg og har to voksne døtre, der bor i København.