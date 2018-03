Bogen, som blev præsenteret fredag i Nicolai Scene, er et portræt af otte markante personligheder, og den er desuden et samlet portræt af, hvordan det moderne Kolding er blevet formet fra midten af 1800-tallet og frem til det seneste årtusindskifte.

Kolding: Mads Skjern stod ikke af toget her i byen, og Kolding er ikke Korsbæk. Men der er alligevel en del fællestræk mellem tv-seriens provins-fantasi og virkelighedens Kolding. For der var mange, der valgte at forfølge deres drømme netop her, dengang byen kun var en bagatel af, hvad den er i dag, og det er deres fodaftryk, forfatter Helle Juhl følger i hendes nye bog "Iværksætterne".

Det kunne være andre

Bogen er blevet til i et tæt samarbejde med Kolding Stadsarkiv, der har formuleret bogprojektet som en del af fejringen af Koldings 750 års jubilæum.

Stadsarkivar Lene Wul fortæller, at mange andre personer fra Koldings fortid også havde været relevante som bogens hovedpersoner.

- Det er sjældent, at der kun er en eller to personer, der tegner de helt store strømninger. Og der skal også nok være nogen, som mener, at vi burde have taget andre med i bogen. Men vi er endt på disse otte personligheder, som folder Koldings moderne historie ud på fin vis.

Lene Wul tilføjer, at også udbuddet af kildemateriale og fotos har haft betydning for, hvem man har udvalgt til at være drivkraft i "Iværksætterne":