Kolding: Onsdag den 25. september kl. 19 kan man på Kolding Bibliotek høre forfatter Karen Fastrup ortælle om sin anmelderoste roman Hungerhjerte, om psykisk sygdom, borderline og om den svære barndom, som var tynget af brorens død.

Karen Fastrup er født i 1967 på Askov Højskole, hvor hendes far var lærer og senere blandt initiativtagerne til Kolding Højskole. Karen blev student fra Kolding Gymnasium og begyndte at studere litteraturvidenskab på Københavns Universitet. Hun sprang dog fra, inden hun skulle i gang med sit speciale og blev derefter optaget på Forfatterskolen, hvor hun stoppede efter bare et år. I 2000 debuterede hun med romanen Brønden og har siden arbejdet som forfatter. Hun har modtaget flere arbejdslegater, bl.a. Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat i 2007. Hungerhjerte blev præmieret af Statens Kunstfond og var desuden indstillet til DR Romanprisen 2019.

Billet til arrangementet kan købes via www.litteratur6000kolding.dk.