Forening lukker og slukker efter 92 år: Nu er det slut med håndbold i Lunderskov

- Formanden og jeg forsøgte at lave nogle tiltag, hvor vi havde en arbejdsgruppe med seks-syv andre, der ikke havde tilknytning til klubben. Det var i 2016/17. Det kom der ikke noget ud af, kun tre-fire børnespillere. Vi måtte lukke børneholdet og køre videre med damerne. Da der på et tidspunkt var tre gravide og to med skader, var der ikke stemning for at fortsætte, siger Helle Sjøgreen Jørgensen.

Sammen med foreningens formand forsøgte hun for nogle år siden at blæse nyt liv i foreningen.

Selve opløsningen var reelt en formalitet, for der er ingen, der har spillet håndbold i klubben siden marts 2017, hvor klubbens damehold som det sidste hold i foreningen besluttede at stoppe.

Lunderskov KFUM Håndbold blev opløst på en generalforsamling 25. april i år. Foreningen blev stiftet i 1926.Klubben har et sponsorat med OK, som udløber i år. Når det er udløbet, gøres det endelige regnskab op, og formuen fordeles i henhold til vedtægterne. Pengene gives til andre foreninger i den gamle Lunderskov Kommune, som laver kristeligt ungdomsarbejde i lighed med Lunderskov KFUM Håndbold.

Ingen nye kræfter

For en håndfuld år siden forsøgte nogle herrer også at starte et hold, men efter to år måtte dette hold også lukke.

Helle Sjøgreen Jørgensen ærgrer sig over, at der ikke er interesse nok for at spille håndbold fra hverken damer, herrer eller børn.

- Det er trist. Det var en rigtig trist generalforsamling. Men også hyggelig for vi snakkede om gamle dage. Mange af de gamle spillere var med. Alle os, der virkelig har haft vores gang i foreningen, siger hun.

Helle Sjøgreen Jørgensen har ikke forklaringen på, hvor interessen for håndbold i byen er blevet af.

- Jeg er selv skuffet. Jeg kan ikke forklare, hvad det er. Men vi orkede ikke at kæmpe videre. Vi havde håbet, der kom nogen og sagde, at de gerne ville fortsætte. At de havde nye kræfter. Men det gjorde der ikke.