Forening hjælper nu også danskere til en ny start

Hidtil har New Start Kolding kun været for flygtninge, der har haft brug for en hjælpende hånd til at komme på fode, men nu har foreningen besluttet, at den også skal hjælpe danskere.

Kolding: Den frivillige forening New Start Kolding udvider den gruppe af mennesker, de deler tøj og genbrugsting ud til.

Det står klart, efter New Start Kolding tidligere på ugen holdt bestyrelsesmøde og besluttede, at danskere, der har brug for en hjælpende hånd, nu også kan få del i de mange ting og sager, der står på hylderne i New Start Koldings lokaler på Industrivej.

- Vi kan se, at der er flere mennesker i Kolding, der har brug for hjælp, og der er et fyldigt behov for hjælp. Det kan vi se på statistikker, og på hvor mange der får julehjælp. Der er flere mennesker, der har brug for at kunne komme her, og når vi har varer i butikken, kan vi godt hjælpe dem. Det skal vi som hjælpeorganisation, siger Knud Nørregaard, der er formand for New Start Kolding.

Han fortæller, at det ikke kniber med at skaffe genbrugsting, som familierne kan hente, og at man efter flytningen til lokalerne på Industrivej nu også har plads til et udvalg af møbler.