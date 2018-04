Forening for erhvervskvinder: Der skal ske noget drastisk

- Der er mange forskellige grunde til, at det ser sådan ud. Men jeg tror, at noget af det hænger sammen med, at mænd er mere trygge ved at ansætte mænd. Jeg har selv været i mange virksomheder, hvor jeg var den eneste kvinde i ledelsen, og det er ikke nemt. Du skal være meget på. Det er meget tydeligt for mig, at du som kvinde skal være på stikkerne for at være sikker på, at tingene bliver forstået på den rigtige måde, siger Charlotte Reersted, der i mange år har været leder i meget mandsdominerede virksomheder.

Hun er ikke overrasket over, at der er meget langt mellem de kvindelige direktører i Koldings erhvervsliv.

Sådan lyder det fra Charlotte Reersted, der er formand for foreningen Erhvervskvinder i Trekantområdet. Foreningen vil gerne være med til at sætte dagsordenen for kvinder i dansk erhvervsliv, og så er det et slags "fristed" for kvinder.

Jeg ved godt, at der er mange kvinder, der ikke vil have en stilling på baggrund af en kvoteordning, og på den måde blive sammenlignet med en fiskekvote. Men det handler om, at vi skal have kvinder ind. Lige nu sker tingene for langsomt.

Mændene skal på banen

- Jeg vil ikke klandre mænd for, at de ansætter mænd. Det er jo meget menneskeligt, at du ansætter nogen, du er tryg ved, og hvor man kender reaktionsmønstrene. Derfor skal du være af en speciel støbning eller være i en organisation, der gerne vil have kvinder på toppen, hvis du skal nå toppen som kvinde, siger Charlotte Reersted. I dag står hun bag sit eget konsulentfirma Executive Coaching og HR, hvor hun blandt andet rådgiver ledere.

- Jeg tror ikke, at det her mønster bliver brudt af naturlig vej. Det skal ske noget drastisk, hvis det skal ændres. Jeg ved godt, at der er mange kvinder, der ikke vil have en stilling på baggrund af en kvoteordning, og på den måde blive sammenlignet med en fiskekvote. Men det handler om, at vi skal have kvinder ind. Lige nu sker tingene for langsomt, siger Charlotte Reersted. Og her ligger en stor del af opgaven hos mændene.

- Vi skal have mændene på banen. Groft sagt. De skal ville have kvinder med i toppen. Det giver diversitet, og der er masser af undersøgelser, der dokumenterer, at det også giver en bedre bundlinje, siger Charlotte Reersted.