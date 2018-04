Forbedringer på vej for bilisterne i Seest

Seest: Mandag 30. april holder kommunen et informationsmøde om kommende trafikale ændringer. Det foregår i aulaen på Bakkeskolen mellem klokken 19-21.

Politikerne i teknik- og klimaudvalget har besluttet at arbejde videre med et forslag til 20 mio. kr., som vil øge fremkommelighed og trafiksikkerhed i området ved de trafikerede kryds i bunden af Seest Bakke. De kommende måneder skal bruges på at undersøge, planlægge og være i dialog med naboer, så politikerne efter sommerferien kan tage endelig stilling til projektet.

På mødet kan man også høre nærmere om arbejdet med at etablere en ny motorvejstilslutning via Vranderupvej/Hylkedalsvej. En sådan motorvejstilslutning vil gøre det lettere for borgerne i Seest at komme til og fra motorvejen. Samtidig vil motorvejstilslutningen betyde en aflastning af trafikken i både Seest og på de større forbindelsesveje i Kolding by.