Forældre til handicappede børn efter sparerunde: Millionbesparelser rammer de allersvageste

- Vi er stærkt bekymrede. Kolding Kommune har i mange år profileret sig på og fået ros for, at børn her i kommunen får det tilbud, de har brug for. Når man fjerner ressourcer, hvad er det så for et tilbud, de får. Den her besparelse er meget uigennemskuelig, siger Helene Christensen, der er formand for skolebestyrelsen på Ådalsskolen, der huser elever med diagnoser indenfor autismespektret.

Nervøsiteten kommer, efter at et stort flertal i børne- og uddannelsesudvalget i sidste uge vedtog at spare 8,7 millioner kroner om året på det, der i spareforslaget kaldes sfo-tilbud for elever i 7. - 9.-klasse på specialskolerne.

I det spareforslag, som blev præsenteret i direktionens store katalog med spareforslag, og som børne- og uddannelsesudvalget vedtog, hedder det: Ved at nedlægge sfo-tilbuddet for udskolingen på børnespecialområdet kan der spares 8,763 millioner kroner årligt. Konsekvens: Reduktion i serviceniveau. Eleverne i specialtilbud vil få samme tilbud som øvrige elever i aldersgruppen. Børne- og uddannelsesudvalget tilføjede følgende: Det pålægges forvaltningen at analysere konsekvenser evt. med henblik på re-allokering af midler indenfor specialområdet. Enhedslistens Benny Dall stemte som den eneste imod besparelserne på børne-specialområdet. De samlede besparelser på området, som flertallet i børne- og uddannelsesudvalget vedtog, er på 14,143 mio. kr. Besparelserne er endnu ikke endeligt vedtaget af byrådet.

Giv forældrene ro

Stort set samme melding kommer fra Annette Ginnerskov Bruun Hansen, som er mor til en pige, der går i 6. klasse i specialcentret på Brændkjærskolen. Datteren er udviklingsmæssigt som en etårig, og derfor får Annette Ginnerskov Bruun Hansen i dag betalt tabt arbejdsfortjeneste i nogle timer hver uge, så hun fire dage om ugen kan hente datteren og nå hjem og lave øvelser med hende.

Annette Ginnerskov Bruun Hansen er klar over, at hendes datter Marie måske er så handicappet, at de ifølge lovgivningen har krav på pasning, men hun bekymrer sig om, at mange andre specialelever vil blive ramt af besparelsen. Og hun undrer sig over, at man nu skal til at bruge tid og kræfter på at vurdere hver enkelt elev individuelt for at se, om vedkommende har ret til pasning sidst på eftermiddagen i stedet for bare at give specialelevernes forældre den ro at vide, at der er pasning til deres barn, hvis de har behov - også selv om de hører til de ældste elever.

- Det er uholdbart med den ventetid. Så kan vi gå og spekulere over det, og hvad det så er for en model, vi kan få, siger Annette Ginnerskov Bruun Hansen, der har en mistanke om, at man fra kommunens side ønsker at ændre hele specialområdets opbygning.