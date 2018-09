Forældre taler i mobil, når de henter deres barn: Nu vil skole lære dem at slukke telefonen

Sådanne situationer oplever man det med jævne mellemrum i sfo'en på Vester Nebel Skole, og for nylig havde de ansatte fået nok af telefonsnakkende forældre, der afleverer og henter deres børn. De ønsker at få telefonen væk fra forældrene, når de kommer i sfo'en og i stedet erstatte telefonsamtalerne med nærvær overfor børnene.

Så kommer en af dem og henter dig i sfo'en, og du har glædet dig. Men den af dem, der henter dig - mor eller far - kommer ind i sfo'en med mobiltelefonen oppe ved øret i fuld gang med en telefonsamtale. Han eller hun signalerer til dig, at du skal komme i overtøjet og pakke dine ting sammen, griber dig så i hånden, nikker farvel til en ansat og trækker dig med ud til bilen - stadig i fuld gang med at tale i telefon.

Kolding: Forestil dig, at du er barn og har været væk fra din mor og far i omkring otte timer. Du har været i skole. De har været på arbejde.

Det kan ikke være særlig rart, når man har glædet sig til at se sine forældre og gerne vil have nærkontakt med dem

Der bestilles nu nogle særlige plakater hjem, der henstiller til, at forældrene dropper telefonen, mens de henter og afleverer, og Hanne Holm håber, at det hjælper, så det ikke bliver nødvendigt med andre tiltag.

- Vi oplever nogle gange hver uge, at forældre kommer med telefonen i den ene hånd og dirigerer deres barn med den anden hånd, efter at de har været væk fra barnet i otte timer. Det er ikke anerkendende overfor barnet, som har savnet sine forældre, at der ikke er tid til at snakke, siger Hanne Holm, sfo-leder på Vester Nebel Skole.

Derfor blev emnet forleden diskuteret på et skolebestyrelsesmøde, der gav grønt lys til, at skolen i første omgang forsøger sig med en plakatkampagne med et budskab til forældrene om at slukke telefonen, når de henter og bringer deres børn.

Ingen nærkontakt

- Det kan ikke være særlig rart, når man har glædet sig til at se sine forældre og gerne vil have nærkontakt med dem. Det er jo små børn, vi taler om her, siger Hanne Holm, der oplyser, at flere af de ansatte gerne så, at man indførte et decideret forbud mod, at forældre har telefonen fremme i sfo'en.

- Jeg tror, at plakaten kommet til at virke, for det giver en venlig eftertanke. Jeg tror, at forældrene gør det, fordi det er en tanketorsk, hvor man ikke lige tænker på barnets behov. Man har travlt, og så tror man, at man til gengæld kan holde fri, når man kommer hjem med sit barn, lyder Hanne Holms bud på, hvorfor nogle forældre fortsætter telefonsamtaler inde på skolen.