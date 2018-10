Forældre om forslag om at købe mad og tøjvask i børnehaven: Det må ikke gå ud over børnene

I Børnehaven Strandhuse er der delte meninger om forslaget fra embedsmænd i kommunen om, at man skal søge om at give forældre mulighed for at kunne købe sig til aftensmad, tøjvask og indkøb i Koldings daginstitutioner.

JydskeVestkysten har været i Børnehaven Strandhuse for at høre nogle forældres mening om forslaget, der ikke kan lade sig gøre med den nuværende dagtilbudslov. Derfor kræver det, at politikerne siger ja til at sende forslaget videre til Indenrigs- og Økonomiministeriet for at dispensation fra de gældende regler.

Kolding: Hvad siger småbørnsforældre i Kolding til forslaget fra kommunens embedsmænd om at give forældre mulighed for at få klaret ting som tøjvask, tilberedning af aftensmad, indkøb og babysitting i daginstitutionen og af ansatte fra institutionen?

Lisa Brix, har to børn på tre og fem år: - Jeg vil ikke udelukke, at vi ville bruge sådan en ordning. I teorien ville det være fordelagtigt, men der kommer sikkert 5000 regler i forbindelse med. Det er ikke nogen dårlig idé, men om det er en god idé, vil tiden vise. Det er svært at have en holdning til nu, hvor vi ved ikke, hvad det vil koste, eller hvad det indebærer økonomisk og tidsmæssigt. Foto: Lotte Højstrøm

Helle Michaelis, har to børn på nul og to år: - Det er lidt svært at sige, men hvis jeg ikke var på barsel men arbejdede, ville der være nogle dage, hvor man var presset, og det kunne være en hjælp. Men jeg tænker på, hvordan pædagogerne ville klare det, om der ville komme flere af dem. Så der er mange ubesvarede spørgsmål. Jeg kunne godt forestille mig, at det ville tage tid fra deres arbejde, og jeg vil helst have, at de fokuserer deres tid på børnene. Foto: Lotte Højstrøm

Kennet Christensen, har et barn på fem år: - Jeg ville ikke bruge ordningen, og jeg kan langt hen ad vejen ikke se ideen i den. Jeg synes, at man i børnehaverne skal koncentrere sig om det, man er sat på jorden for. Det tjener alle bedst, tror jeg. De ansatte vil sandsynligvis komme til at bruge arbejdstid på det, og det kan godt være, der vil være en til at stå for det i starten, men så kan vedkommende måske pludselig være væk, og så er det pædagogerne, der skal stå for det. Det er bekymrende, hvis børnene kommer til at lide under det. Der er ingen tvivl om, at nogle vil kunne bruge ordningen, men jeg tror, de fleste vil synes, det er en dårlig idé. Foto: Lotte Højstrøm