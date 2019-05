Forældre i Kolding demonstrerer igen for minimumsnormeringer i daginstitutioner

Kolding: Søndag 2. juni - tre dage før valgdagen - kalder forældrebevægelsen #Hvorerderenvoksen til nye demonstrationer i flere byer.

I Kolding mødte flere end 700 demonstranter op, da der landet over 6. april blev protesteret mod dårlige forhold i landets daginstitutioner. Nu gentager forældrebevægelsen aktionen i valgkampens slutspurt med et klart budskab til politikerne om, at man vil se konkrete forbedringer i form af lovfastsatte minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver.

Også i Kolding er der lagt op til demonstration søndag, hvor politikere fra forskellige partier deltager og fortæller om deres holdning til minimumsnormeringer i daginstitutionerne.

Demonstrationen begynder kl. 10 på Akseltorv foran rådhuset og vil slutte med en fælles march gennem byen og ned til legeparken i Kolding. Der vil være aktiviteter for børn på pladsen.