Forårsrengøring under åben himmel

Kolding: Vær med til at gøre forårsrent i naturen, når Danmarks Naturfredningsforening holder landsdækkende affaldsindsamling søndag 22. april for alle.

I Kolding skal der også gøres rent, og her er der indtil videre fem forskellige indsamlinger stablet på benene.

- Jeg håber, rigtigt mange vil bruge et par timer på at samle affald i naturen i lokalområdet sammen med familier, venner, naboer, osv. Sidste år havde vi 35 indsamlinger her i kommunen. De indsamlede sammenlagt 4.500 kg affald, heraf godt 4.000 dåser. Når så meget affald indsamles, betyder det selvfølgelig, at vores lokalområder bliver markant renere og pænere, og forhåbentlig kan kampagnen også være med til at skabe nogle gode vaner, så der fremover efterlades mindre affald i naturen, siger skov- og landskabsingeniør Lars Termansen Barsballe, Kolding Kommune.

På tur.dn.dk kan man oprette sin egen indsamling eller tilmelde sig nogle af de allerede oprettede. Kolding Kommune sørger for sække og affaldstænger. Efterfølgende kommer kommunens folk og henter det indsamlede affald.

- Vi vil gerne kvittere for det arbejde, som de frivillige yder. Derfor refunderer vi også i år udgifterne til morgenmad med rundstykker og kaffe eller en let frokost med pølser og vand. De praktiske detaljer om refundering får man oplyst ved tilmeldingen, siger Lars Termansen Barsballe.

På landsplan blev der i 2017 indsamlet 155.000 kilo affald, heriblandt 107.000 dåser.

Skoler og daginstitutioner deltager i øvrigt også i affaldsindsamlingen, det sker i dagene 16.-20. april.