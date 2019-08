For syg til at arbejde: Helle får livskvalitet gennem sin have

Helle Commerou er førtidspensionist og haveelsker. Hun kan ikke arbejde ret meget i sin store have, men den er med til at give hende glæde i hverdagen.

Så en krop, der driller, holder ikke Helle Commerou fra at dyrke sin store haveinteresse, og som aktivt medlem og bestyrelsesmedlem i de lokale afdelinger af Haveselskabet, var hun en af de haveejere, der søndag holdt åben have for alle, der havde lyst til se, hvordan hendes have ser ud.

Under navnet Blomsterhatten skrev hun tidligere en blog, men da hun ikke kan holde til at sidde ved en computer ret længe, droppede hun bloggen, og i dag er den afløst af en instagramprofil - også under navnet Blomsterhatten.

Men 56-årige Helle Commerou fra Sjølund er førtidspensionist, og hendes krop er nedslidt. Derfor kan hun kun holde til at arbejde i haven i højst 45 minutter af gangen for derefter at ligge sig ned indenfor, finde strikketøjet frem og holde pause i mindst en time.

Romantisk, vild have

- Haven giver mig livskvalitet. Bare det at være ude gør mig glad. Så ved jeg, at jeg har gjort noget, har hørt fuglene fløjte og har set på noget pænt, fortæller Helle Commerou, der tidligere arbejdede som køkkenassistent i Kolding, hvor hun lavede mad til kommunens ældre.

Siden fulgte lange sygemeldinger, arbejdsprøvninger og et fleksjob, som hun til sidst måtte kvitte. For syv-otte år siden blev hun så førtidspensionist.

Hun holder af de dage, hvor hun åbner sin have op for gæster - også selv det kniber med at holde haven helt sådan, som hun gerne ville. Men op til søndagens åbne have havde hun fået hjælp af hele familien til at lige at få den shinet ekstra op.

- Jeg vil kalde min have for en romantisk, vild have med stor planteglæde, fortæller Helle Commerou, der ikke bruger gift i haven og gerne lader et krat af grene og kvas ligge, når hun opdager, at der er pindsvin i haven.