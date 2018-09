For første gang: Vamdrup bliver til et aftenskolekursus

Poul Erik Jespersen ved Englænderbroerne, der blev opført, da jernbanen skulle kunne krydse Kongeåen. Det britiske entreprenørfirma Peto, Brassey and Betts stod for anlæggelsen, og det er en af de ting, man kan høre om på kurset, som netop tager afsæt i den del af Vamdrup-historien, man kan gå lige udenfor sin dør og finde spor efter. Foto: Søren Gylling

Turistfører Poul Erik Jespersen, der selv bor i Vamdrup, står bag en nyskabelse i det nye FOF-katalog. Her kan man melde sig til et lokalhistorisk aftenskolekursus, der handler om Vamdrup.

Vamdrup: FOF Kolding har sendt programmet for den kommende aftenskolesæson på gaden, og denne gang er det blandt andet med nyskabelsen "Vamdrup - kend din by". Under den overskrift gemmer sig et kursus på 11 mødedage i selskab med den rutinerede turistfører Poul Erik Jespersen, som selv bor i Vamdrup. FOF-kurset ligger i forlængelse af bogen "Vamdrup - hvor banen krydser Kongeåen", der udkom for to år siden i forbindelse med byens 150 års jubilæum. Det er dog ingen forudsætning for at deltage på kurset, at man på forhånd har læst bogen, der blev redigeret af Poul Erik Jespersen. Kurset er en selvstændig lystvandring gennem Vamdrups historie, og i løbet af de 11 mødedage bliver der både oplæg og fælles oplevelser ude i byens gader, torve og pladser. - Jeg vil rigtig gerne give deltagerne en øjenåbner, fortæller kursusleder Poul Erik Jespersen: - Min erfaring er, at når man får mere historisk viden om den by, man bor i, så får man også en større dybde i sit forhold til byen. Det er i hvert fald den erfaring, jeg har hørt fra de byhistoriske kurser, jeg tidligere har holdt i Kolding, siger han.

Fakta Kurset "Vamdrup - kend din by" har første kursusdag den 05. november, og det slutter den 24. februar 2019. Underviser er Poul Erik Jespersen.Kurset foregår på Vester Vamdrup Skole og rundt omkring i Vamdrup, når man er rundt for at se på byen.Se mere på har første kursusdag den 05. november, og det slutter den 24. februar 2019. Underviser er Poul Erik Jespersen.på Vester Vamdrup Skole og rundt omkring i Vamdrup, når man er rundt for at se på byen.på www.turistfoerer.dk og www.fof.dk/kolding

Foto: Foto: Søren Gylling Metalbroen, som er til glæde for cyklister og fodgængere, blev opført i 2005, så broerne er et eksempel på, at fortid og nutid mødes. Den gamle bro er fra 1866. Foto: Søren Gylling.

I gadebilledet Det planlagte kursus i Vamdrup har fire overordnede temaer: Oldtid og middelalder, jernbanen og byens grundlæggelse, gårde og grænser, gadekunst og det moderne Vamdrup. - Vi tager afsæt i det, man kan se, når man bevæger sig rundt i Vamdrup. Man skal altså ikke gå rundt og huske det hele i hovedet bagefter. Det, man ser i byen, bliver i sig selv et stikord for det, man hører på kurset, forklarer han. I kursusprogrammet står der således: "Vi bruger byen til at lære om byen. Vi bruger to gange på at forberede os via tilgængeligt materiale og oplæg. Dernæst mødes vi en søndag eftermiddag og besøger nogle af de steder i sognet/byen, som har været med til at skrive byens historie". Nogle af de steder er eksempelvis gravhøjene vest for Vamdrup by, Vamdrup Kirke, Englænderbroerne og skulpturen Frøet, der står på bytorvet. Det er stoppesteder, som tilsammen er med til at fortælle historien om Vamdrup fra fortid til nutid.