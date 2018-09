For få år siden var kassen tom: Nu har forsamlingshuset stor succes

For knap fem år siden var der ikke meget gang i forsamlingshuset i Jordrup, og kassen var stort set tom. I dag har huset en sund økonomi, der er sket masser af forbedringer på huset, og der meldes om udsolgte koncerter.

Jordrup: Kort efter at Karen Margrethe Christensen var blevet formand for forsamlingshuset i Jordrup for fire et halvt år siden, skulle husets opvaskemaskine repareres.

Men der var ikke penge til det, så Karen Margrethe fandt på at holde en aften med reklamebanko og sponsorgaver for at tjene nogle penge til huset. Det lykkedes, og regningen på 6000 kroner til reparation af opvaskemaskinen blev betalt.

Siden dengang har hun og resten af bestyrelsen for deres lokale forsamlingshus ikke set sig tilbage, og hvor der for fem års tid siden var snak om at lukke forsamlingshuset, lever det i dag i bedste velgående og har en særdeles solid økonomi.

- Da jeg blev formand, havde jeg nogle ideer til at få mere liv i forsamlingshuset, og vi er nødt til at få nogle penge ind. Det dur ikke kun med udlejning, siger Karen Margrethe Christensen, der kalder det sin hobby at holde liv i forsamlingshuset.