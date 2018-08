Folkeskole vil gøre reklame for sig selv: Åbent hus med aftenundervisning skal tiltrække flere

For første gang holder Kongsbjergskolen åbent hus i udskolingen, hvor alle interesserede kan komme og se og høre nærmere om skolen. Skolelederen håber, at det får flere fra omegnsskolerne til at vælge Kongsbjergskolen fra 7. klasse i stedet for at vælge privatskoler i Kolding.

- Vi kan se, at der er nogle fra Fynslund og Forbundsskolen, der vælger at køre ind til en skole i Kolding i stedet for at vælge os, men vi håber, at forældre og eleverne via vores åbent hus kan få et større kendskab til folkeskolen. Jeg er træt af at høre om, hvor meget bedre privatskolerne er. Det er en fejlsondring, og vi har ikke været gode nok til at sprede vores budskab. Mange skoler i Kolding har et ekstremt højt fagligt niveau, siger Wilhelm Hallum.

Han håber, at mange forældre og elever vil komme på besøg - både dem, der allerede går på skolen men især også forældre og elever fra Fynslundskolen og Skanderup-Hjarup Forbundsskole. Disse to skoler går nemlig kun til 6. klasse, og herefter er Kongsbjergskolen den folkeskole, som eleverne fra de to mindre skoler hører til.

Sådan lyder opfordringen fra skolelederen på Kongsbjergskolen, Wilhelm Hallum, før det åbent hus-arrangement i skolens udskolingsafdeling for 7.-9. klasse, som skolen for første gang nogensinde holder på mandag aften.

Lunderskov: Kom selv og se, hør og mærk stemningen, undervisningen og lokalerne i stedet for at tro på de negative myter, der nogle gange florerer om folkeskolen.

- Vi har også et ekstremt højt fagligt niveau, rigtig god trivsel og et meget engageret personale, mener Wilhelm Hallum.

Han mener, at Kongsbjergskolen bør være det naturlige skolevalg for alle i lokalområdet.

Synlig skole

- Jeg tror, at forældre gerne vil ud og mærke stemningen på en skole og se, hvad der rent faktisk bliver lavet der i stedet for bare at høre skolelederen stå og snakke. Vi vil heller ikke lave en masse kunstigt, siger skolelederen, der tror, at gæsterne kommer til at gå hjem fra skolens åbent hus-aften med et positivt billede af Kongsbjergskolen.

Han understreger, at en skole som Kongsbjergskolen i et mindre lokalområde efter hans mening har brug for at være meget åben overfor omverdenen.

- Vi har brug for, at vores skole er meget synlig og gennemsigtig, for en skole i et lokalområde er meget vigtig, og vi kan og skal ikke gemme os. Jeg vil gerne have, at vi er tydelige om, hvad der sker her, siger Wilhelm Hallum.

Skolelederen kalder det en fantastisk mulighed for skolens elever, at de ved åbent hus-arrangementet skal vise deres skole frem og fortælle folk, de ikke kender, om den.