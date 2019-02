Folkeskole har kæmpe succes med at få flere elever i 7. klasse

Kongsbjergskolen i Lunderskov har i år fået markant flere elever indskrevet til de kommende 7. klasser. Det skyldes især, at eleverne fra de to små omegnsskoler i år har valgt skolen i stedet for at tage på privatskole.

Men når næste skoleår går i gang til august, er det et helt andet billede, der venter. Indskrivningen til de kommende 7. klasser på Kongsbjergskolen viser nemlig, at skolen i år har fået endog særdeles godt fat i de lokale udskolingselever.

Lunderskov: I begyndelsen af dette skoleår var der kun en enkelt ud af de 20 elever fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole der skulle rykke fra 6. klasse til 7. klasse, som valgte at tage turen til den folkeskole, hvis distrikt eleverne fra Skanderup og Hjarup hører under fra 7. klasse og frem - nemlig Kongsbjergskolen. De fleste andre elever valgte at fortsætte på en privatskole.

I de to nuværende 7. klasser på Kongsbjergskolen går der 32 elever. Til næste skoleår kommer der tre 7. klasser med i alt 78 elever.Fra Fynslundskolen er det til næste skoleår 65 procent af eleverne i den nuværende 6. klasse, der skal i 7. klasse på Kongsbjergskolen. I den forrige 6. klasse gjaldt det kun for 27 procent af eleverne. Fra Skanderup-Hjarup Forbundsskole er det til næste skoleår 80 procent af eleverne i den nuværende 6. klasse, der skal i 7. klasse på Kongsbjergskolen. I den forrige 6. klasse gjaldt det kun for en procent af eleverne.

- Det er svært at sige, om vi har fået rigtigt fat, for nu kommer den virkelige test - om vi kan holde fast i udviklingen. Men det, der gør sig gældende, er, at vi har italesat, at Kongsbjergskolen er det naturlige valg, ligesom vi har talt om, hvordan vi etablerer os omkring lokalsamfundet. Det kan ikke passe, at vi mister så mange elever til privatskolerne. Så vores vision for sidste år var, at Kongsbjergskolen skulle være det naturlige valg, siger Wilhelm Hallum.

Skoleleder på Kongsbjergskolen Wilhelm Hallum er rigtig godt tilfreds med udviklingen, der betyder, at der skal gå 78 elever i de kommende 7. klasser. I de to små nuværende 7. klasser går der 32 elever. Han holder dog også begge fødder på jorden.

Mere gennemsigtig

Han fortæller, at man fra skolens side har gjort mere for at fortælle om, hvad skolen kan, når det gælder trivsel, læring, dannelse og fællesskab, at man har arbejdet med at gøre skolen mere gennemsigtig og blive bedre til at fortælle, hvad man arbejder med på skolen, og hvilke beslutninger, der tages.

Senest har skolen fået meget opmærksomhed og ros for at prioritere kampen mod grimt og hårdt sprog blandt eleverne. Her har skolelederen efterfølgende bebudet, at når man kommer længere hen på året, vil man gerne inddrage foreningerne i Lunderskov i arbejdet for et pænere sprog. Dette har givet positive reaktioner fra de lokale foreningsfolk, der gerne vil bidrage til dette arbejde.

- Vi har også været for dårlige til - og det er folkeskolen generelt - at fortælle de gode historier, for eksempel at vi har et afsindigt højt niveau, siger Wilhelm Hallum, der har været skoleleder på Kongsbjergskolen i et år.