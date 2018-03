Folkekøkkenet serverer kaffe til motionister

Kolding: For sjette gang i træk arrangerer Sct. Georgsgilderne og KFUM Atletik & Motion i samarbejde med Folkekøkkenet motionsløbet "Sct. Georgsløbet". Løbet indleder motionsløb-sæsonen i Kolding onsdag 25. april. Overskuddet fra løbet går ubeskåret til Folkekøkkenets sociale arbejde blandt kommunens udsatte. Derfor deltager Folkekøkkenet også selv aktivt i selve arrangementet ved startstedet. Her serveres gratis kaffe under hele løbet til deltagere og publikum, og køkkenet stiller med en pølsevogn med danske hotdogs. Derudover er Folkekøkkenet også repræsenteret ved løbet med sit eget hold på omkring ti deltagere.

Ringe kondition

- På baggrund af vore deltageres ringe kondition nøjes vi med at deltage som et såkaldt gå-hold og forsøger at klare en gå-strækning på tre kilometer. Det er for dem en stor fysisk og psykisk udfordring, men de ser den med spænding og forventning i møde. Vi går i gang med træningen inden for kort tid, fortæller Folkekøkkenets leder, John R. Christensen, i en pressemeddelelse.

I løbet af de forløbne fem år har Folkekøkkenet modtaget godt 95.000 kroner fra motionsløbet.

Motionsløbet er opdelt i strækninger på tre, fem og ti kilometer med større sværhedsgrader end i de foregående år. Ruten er lagt langs en stor del af Kolding Å og i Alpedalen.