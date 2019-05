Folkekirker får en levende stand på seniordag: Det er en knippelgod idé

Kathrine Føns Schultz fra Vamdrup Kirkes Menighedsråd og Hanne R. McCollin, der er koordinator for Kolding Provstis Menighedspleje og projektmedarbejder i Kolding Prosti, er super glade for, at folkekirkerne for første gang skal med på det store seniotræf i Arena Syd. Foto: Lena Juul

For første gang deltager folkekirkerne i Kolding Provsti i seniortræffet i Vamdrup. Her får kirkerne mulighed for at møde og tale med 1500 førtidspensionister og borgere over 60 år.

Vamdrup: Når Arena Syd den 22. maj slår dørene op til årets seniortræf, så har folkekirkerne i Kolding Provsti for første gang købt en stand. Ideen fik Kathrine Føns Schultz, der i over ti år har været medlem af Vamdrup Kirkes Menighedsråd. - Jeg var medlem af ældrerådet, da det blev besluttet at holde en seniordag, og jeg har flere gange tænkt, at der manglede noget fra den kirkelige side. OK-Klubben, pensionistforeninger, Diabetesforeningen og alle mulige andre var repræsenterede, men ikke kirken. Og det er ærgerligt, for kirken gør et stort arbejde rundt omkring i sognene og har meget at byde på, mener hun. Der var ingen menighedsråd, der ville ryste op med 3000 kroner til en stand, så Kathrine Føns Schultz skrev til Kolding Provsti. Herfra var svaret straks et ja. Hanne R. McCollin, der er koordinator for Kolding Provstis Menighedspleje og projektmedarbejder i Kolding Provsti, uddyber: - Det er en knippelgod idé. Vi taler meget om, hvordan vi kan få folk ind i kirkerne, men også om hvordan vi kan få kirken derud, hvor folk er. Og når omkring 1500 mennesker samles til seniortræf, så det oplagt, at vi også er til stede.

Dem kan du møde på seniortræffet Kristina Nilsson, Seest Kirke, fortæller om kirkehøjskolen.Mette Skriver, Tyrstrup Kirke, fortæller om sorggruppe.



Rita B. Wienberg, Brændkjærkirken, fortæller om besøgstjeneste.



Magda Knudsen, Bramdrup Kirke, fortæller om læsekreds.



Benjamin König, Sankt Nikolaj, fortæller om natkirke.



Jesper Hansen, Simon Peters Kirke, fortæller om mandeklub.



Hanne Lyngsø, Sdr. Bjert Kirke, fortæller om strikkeklub.



Alice Madsen, Skanderup Kirke, fortæller om kirkecafé.

Foto: Foto: Jacob Schultz Omkring 1500 seniorer ventes at deltage til åres seniortræf i Arena Syd den 22. maj. For første gang kan de besøgende møde folkekirken til træffet. Arkivfoto

Levende stand Hvad forventer I af dagen? - At der bliver vist interesse. Vi har fået opbygget en stand, hvor der virkelig er noget at komme efter, svarer Kathrine Føns Schultz. Hanne R. McCollin glæder sig til ikke mindst til at komme ud og snakke med folk, der ikke er opmærksomme på, hvad folkekirken rummer. - Ind imellem så oplever jeg, at folk bliver overrasket over, hvad der foregår af forskellige ting i kirker og sognehuse. Jeg kender nogle af praktikerne rundt i sognene, så hvis deltagerne på seniortræffet hører om noget, som de kunne tænke sig også at etablere lokalt, så kan jeg hjælpe med at skabe kontakt. Man er også meget velkommen til at melde sig, hvis man har lyst til at være frivillige.

Levende stand De to kvinder blev med det samme enige om, at gæsterne ikke skulle mødes med lutter pjecer og foldere. I stedet skulle standen være levende. - Det er fordi, vi føler, at folkekirken er et levende sted, og det vil vi gerne vise. Så standen er bemandet med folk, der kan fortælle om de forskellige aktiviteter. I løbet af dagen deltager repræsentanter fra hele sognet for at fortælle om alt fra sorggrupper, over strikkeklubber til læsekredse. - Min betingelse til Hanne var, at der også skulle være en præst på standen, så folk havde mulighed for også at stille spørgsmål til den del af kirkens liv, fortæller Kathrine Føns Schultz.