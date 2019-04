Folkefest sikret for fremtiden: Grøn Koncert i Kolding frem til 2025

Kolding: Hvert år er det en folkefest, når Grøn Koncert-karavanen kigger forbi Kolding.

Nu har Muskelsvindsfonden tegnet en ny kontrakt med MusikKolding og Kolding Kommune, så Koldinggenserne er sikret en musikalsk festdag i velgørenhedens ånd frem til minimum 2025.

Indsamlingschefen hos Muskelsvindsfonden Theis Petersen glæder sig over den fem-årige kontrakt med MusikKolding og Kolding Kommune.

- Festen i Kolding er blevet en stærk tradition og et fællesskab. Den bynære og smukke grønne plads ved Seest boldbaner møder os hvert år fyldt med festglade koldingensere, udtaler Theis Petersen i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Formanden for Kulturudvalget i Kolding Kommune, Jesper Elkjær (R), glæder sig over den nye kontrakt, der er med til at sikre en god dag i musikkens tegn i Kolding.

- Der er ingen tvivl om, at Grøn Koncert har en stor betydning for kulturlivet og musikscenen i byen, og det er virkelig en glædens dag, at vi kan se frem til at fortsætte det gode samarbejde med Muskelsvindsfonden, siger Jesper Elkjær i pressemeddelelsen.