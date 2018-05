Folkefest og tre royale søstre: Det var stort at se dem sammen

For royalisterne kunne det næsten ikke blive større, end at se dronningen med sine søstre, og så er der altid en grund til at fejre byens vartegn, lød det fra mange af deltagerne i folkefesten på Koldinghus.

- Jeg synes, det er så dejligt at opleve Kolding på den her måde. Der er så mange mennesker i gaden i dag. Det er dejligt at opleve sin by på den her måde. Jeg bliver helt stolt over at bo i Kolding, siger Pia Kjær Nielsen, der var til folkefest med sin kæreste.

JydskeVestkysten fanger hende i Staldgården over middag, hvor underholdningsprogrammet er sat i gang efter de officielle taler og de prominente gæster er trukket inden for på Koldinghus til fjordrejer og mousserende vin. Uden for er der is, fadøl og højt solskin.

- Vi lå vel 10 minutter ud i fjorden og ventede, og så kunne vi skimte Dannebrog. Det var lidt specielt. Vi var 30 både fra Kolding Sejlklub, og så fulgte vi efter skibet. Det var en god oplevelse. Det er ikke sådan, at jeg er en meget stor royalist, men det er et meget flot skib, og det var en rigtig god oplevelse at hilse Dannebrog velkommen til Kolding, siger Pia Kjær Nielsen.

- Jeg er koldinger, og min slægt har boet i Kolding i mange år. Så byen betyder noget for mig. Jeg er også lidt royal, og vi er faste gæster på Koldinghus. Så selvfølgelig skulle vi deltage i den her begivenhed, siger Birgitte, der havde inviterede datteren og sin mand med til festen.

Under de officielle taler var der pakket med folk i Staldgården, mens andre fulgte med fra storskærmen uden for Koldinghus, og for Birgitte Grau, som vi møder på græsplænen, blev det en stor dag.

- Jeg kan vældig godt lide de kongelige. Jeg synes, de gør det rigtig godt, og samtidig vil jeg gerne være med til at fejre byens og Koldinghus' 750 års jubilæum. Og når de så samtidig lægger til kaj lige uden for mit arbejde, så var jeg faktisk ikke i tvivl om, at jeg skulle se dem, siger Jannie Jensen, der havde taget flag med og bagefter skulle et smut op til folkefesten, der blev skudt i gang efter de officielle taler af borgmesteren, statsministeren og dronning Margrethe.

Tyvstarten på festivitassen gik klokken 9.00, hvor Dannebrog lagde til kaj ved inderhavnen, hvor der var et pænt opbud. Her fandt vi Jannie Jensen med sin familie. Hun var slet ikke i tvivl om, at hun skulle tage imod Dannebrog, der lagde til kaj lige uden for hendes arbejdsplads Svane Shipping.

Speciel oplevelse

- Det var et stort øjeblik for mig, at se de tre søstre sammen. Vi har set dem i fjernsynet. Men mest hver for sig. Derfor var det stort at se dem sammen. Det var et højdepunkt. Og så var det specielt at opleve dronningen blive rørt, da vi sang Danmark Frit. Det var meget specielt. Men højdepunktet er, at de tre søstre var samlet, siger Birgitte Grau.

Det royale trekløver blev fremhævet igen og igen fra gæsterne.

- Det er ikke så tit, at du har muligheden for at se de tre søstre på samme tid. Jeg har aldrig set nogen af dem i virkeligheden. Jeg har set dem på tv. Så det er lidt specielt at få fornøjelsen af dem på en gang. Set med mine øjne gør det folkefesten speciel, siger Jane Christensen, der havde fundet vej fra Hjørring.