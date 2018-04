Folk vil kunne se, at Kolding er en designby

Borgerne vil gerne kunne se på bymidten, at Kolding er en designby. Det var en af de beskeder, kommunens fagfolk fik med sig hjem, da de samlede inspiration til en designmanual for midtbyen.

Kolding: En udskiftning af den røde gågadebelægning står ikke højt på ønskelisten hos borgerne.

Til gengæld vil mange gerne have, at belægningen rettes op og lægges om, så den kommer til at ligge pænere og mere lige, og så vil folk gerne kunne se på bymidten, at Kolding er en designby.

Det fortæller landskabsarkitekt Thomas Thinghuus, efter at han sammen med en håndfuld kolleger i sidste uge var på gaden for at indsamle forslag og ideer til, hvad der skal stå i en ny designmanual for midtbyen.

Fagfolkene fik blandt andet opfordringer til, at midtbyen får flere grønne områder og gode opholdssteder, hvor det er rart at sidde - og der efterlyses mere konsekvens i indretningen, gadeudstyret og udseendet på udeservering og vareudstillinger.

- Så folk mangler en rød tråd og mere konsekvens. Det hele føles uoverskueligt og lidt rodet nu, refererer Thomas Thinghuus.