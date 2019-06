Folk strømmer til for at stemme: Se hvor flest og færrest har stemt i Kolding

Kolding: Tre ud af fire af de stemmeberettigede vælgere i Kolding havde klokken 18 allerede været forbi deres lokale afstemningssted for at sætte deres kryds.

Det viser Kolding Kommunes seneste opgørelse over stemmeprocenten på hvert af de i alt 15 stemmesteder rundt i Kolding Kommune.

Stemmeprocenten i Kolding har hele dagen ligget langt foran stemmeprocenten ved det seneste folketingsvalg i 2015, og selv om forspringet i forhold til dengang nu er skrumpet lidt, er der fortsat flere borgere i Kolding end dengang, der havde stemt klokken 18.

I 2015 var stemmeprocenten på 70 procent klokken 18. I dag er den på 75 procent.

To afstemningssteder i Kolding har førertrøjen på, når det gælder om at have fleste vælgere forbi. Det er Lyshøjskolen og Dalbyhus, hvor der begge steder var 81 procent af vælgerne, der havde stemt klokken 18.

I den anden ende af skalaen er det afstemningsstedet på Pædagogisk Center på Dyrehavevej, hvor færrest havde stemt, da klokken passerede 18. Her var det kun 65 procent af vælgerne, som var dukket op i løbet af dagen.

Afstemningsstederne har åbent indtil klokken 20 i aften.