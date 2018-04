Folk kommer med skepsis, men går med mundvigene opad

Modavi fra Sdr. Vilstrup var en af de 33 vinudstillere, man i weekenden kunne møde til årets vinmesse i Parkhallen. Han forsøger at overbevise danskerne om, at dansk vin ikke nødvendigvis bare er "sådan noget surt noget".

- Det meste er fra mindre vinhuse, hvor kældermesteren siger, at hans vin skal smage præcis sådan her, og hvor det ikke handler om at behage alle, fortæller Søren Thrane, som sammen med Allan Karlskov står bag vinmessen.

Det er Kim F. Madsen, vinbonde. Han ejer Modavi, en sammentrækning af "moderne dansk vin". Han har for nylig udvidet produktionen, så den nu består af 16.000 vinstokke på marker i Sdr. Vilstrup. Han er den ene af to danske vinproducenter på vinmessen i Parkhallen. Den anden er Frederiksdal Kirsebærvin. Derudover kan man på messen smage vin importeret fra Ungarn, Rumænien, Østrig og mange andre lande.

Vinmesse i Parkhallen blev i år holdt for tredje gang. I år var der 33 udstillere, og det er ny rekord. Arrangørernes ambition er, at publikum skal kunne smage mange forskellige vine fra mange forskellige regioner.Det er Søren Thrane og Allan Karlskov, der er arrangører. Søndag eftermiddag var deres fornemmelse, at hvis regnskabet fra årets vinmesse havner på nul, er det godkendt. - Der er ikke så mange besøgende som sidste år. Jeg tror, vejret og de mange konfirmationer spiller en rolle, konstaterede Søren Thrane, der dog forsikrede, at der også kommer en vinmesse næste år.

Ny dansk vin

Det lader til, man skal være lidt heldig for at fange Kim F. Madsen i hans stand, for han vandrer en del rundt blandt de 32 andre udstillere på messen.

Men lige nu står han altså foran bordet ved sin stand. Han er ikke meget for at stå bagved, siger han. Han finder det mere naturligt at stå på samme side af bordet som sine potentielle kunder.

På bordet står flasker i forskellige former og størrelser, og i flaskerne er der vin i forskellige farver. Modavi byder på hvid, rød, rosé, isvin, bobler og grappa.

For Kim F. Madsen handler det om markedsføring, når han er på vinmesse.

- Når publikum har smagt på ti forskellige vine, er det svært at vurdere kvaliteten af mine danske vine. Jeg bruger meget tid på at køre ud og præsentere min vin, men jeg sælger ikke så meget på messe, siger han.

- Dansk vin er stadig relativt nyt. Det har ikke altid haft det allerbedst ry.

Men Kim F. Madsen lykkes som regel med at efterlade et godt indtryk.

- Folk kommer med skepsis, men går herfra med mundvige, der vender den rigtige vej. Folk er begejstrede og nysgerrige. Dansk vin er ikke længere bare sådan noget surt noget, fortæller han.