Første sted i Danmark: Dons ved Kolding godkendt som officielt vinområde

DONS Mousserende Kvalitetsvin har som den første fødevare fra Danmark opnået EU's anerkendelse som Beskyttet Oprindelses Betegnelse - BOB.EU har siden 1992 arbejdet med beskyttelsesgrader af landbrugsprodukter med vægt på følgende kategorier: Beskyttet oprindelses betegnelse (BOB): fremstillet efter faste metoder inden for et nærmere bestemt geografisk område. Svarer til det engelske PDO, det franske AOP (AOC) og det italienske DOP (DOCG). Beskyttet geografisk betegnelse (BGB): en del af fremstillingen skal være sket inden for et nærmere bestemt geografisk område.

198 medaljer

Det er syv år siden, at vinbonden Sven Moesgaard sammen med Fødevarestyrelsen sendte en ansøgning til EU for at få anerkendt sine vinmarker som et vinområde med Beskyttet Oprindelses Betegnelse.

Han jubler over, at den lange proces er blevet belønnet.

- Det har til tider været noget op ad bakke at lave vin i Danmark. Fra at dansk vin i begyndelsen var lidt til grin, er jeg nu foregangsmanden for dansk vin, siger Sven Moesgaard.

Godkendelsen kommer 20 år efter, at han plantede de første vinstokke på skråningerne omkring sin gård, Skærsøgaard, i Dons.

I 2001 blev Danmark godkendt af EU som vinproducerende land, men det er første gang, at Danmark får et anerkendt vinområde med kvalitetsvine. Dons vindistrikt er på ca. 500 hektarer, og i dag er der kun én vingård, nemlig Skærsøgaard, som består af 43 hektarer, hvoraf de 5,5 hektarer er vinmarker.

Sven Moesgaard har vundet 198 medaljer for sine vine fra Skærsøgaard, men den mousserende vin har taget næsten halvdelen af medaljerne - også fra store internationale konkurrencer.

Både de anerkendte bobler og andre vine fra Dons er at finde på vinkortene på nogle af landets ypperste restauranter bl.a. Michelin-restauranterne MeMu i Vejle og AOC i København.