Første regnskab går i nul: Kolding IF arbejder på at øge indtægterne

Kolding: For lidt over et år siden skød otte investorer omkring to millioner kroner i et nyt selskab, der skulle varetage al kontraktfodbold i Kolding IF. Nu er selskabets, Kolding IF Fodbold Aps, første regnskab klar.

Med en bruttofortjeneste på omkring 2,5 millioner og udgifter for stort set det samme, går det første regnskab i nul, og det er slet ikke så ringe endda.

- Set i lyset af, at vi er et nystartet selskab, så er vi ganske godt tilfreds med resultatet. Der er ingen tvivl om, at vi på sigt arbejder hen imod at kunne konsolidere os, siger direktør Lars Terkelsen, der oplyser, at klubbens indtægter primært kommer fra sponsorer, salg i forbindelse med kampe og arrangementer.