Første navn klar til Grøn Koncert: Dansk hitgruppe vender tilbage

Kolding: Når Grøn Koncert drager på tour til sommer, bliver det med blandt andre Scarlet Pleasure på programmet.

Gruppen var også med i 2017, hvor de ikke alene spillere, men også påtog sig at være Plads til Forskelle-ambassadører.

- Vi glæder os helt vildt at spille på Grøn i 2019. Vi har meget stærke minder om vores debut på Grøn i 2017, og det bliver helt specielt at vende tilbage. Det er en intens følelse af symbiose, at rejse landet rundt i en karavane med andre bands og alle de frivillige - og så glæder vi os til at spille nye sange for publikum, udtaler bandet ifølge en pressemeddelelse.

Scarlet Pleasure har blandt andet hittet med numre som "Limbo", "Good together", "Windy" og "Deja vu", og så har de modtaget flere priser for deres musik.