Først til mølle: Kolding-virksomhed deler 41 gratis juletræer ud i dag

Den lokale Koldingvirksomhed Jydsk Planteservice har juletræer til overs, og i stedet for at smide dem ud, har de valgt at dele gratis ud til dem, der mangler og ønsker.

I alt deler virksomheden 41 gratis træer ud efter først-til-mølle-princippet. Det sker i dag indtil senest klokken 15 på Kokmose 16 i Kolding.

Træerne er i størrelsen fra en enkelt meter til hele fire meter. De fleste er i størrelserne mellem 150-250 cm.

- Vi ønsker naturligvis ikke at smide noget ud, som andre kan få gavn af. Derfor holder vi lagersalg med jævne mellemrum, men denne gang vil vi gerne gøre lidt ekstra for at sprede julestemning til hele Kolding. Derfor deler vi gratis juletræer ud til de 41 første på Kokmose 16 i Kolding indtil klokken 15:00, hvor vi sender vores medarbejdere på juleferie, fortæller direktør i Jydsk Planteservice, Jørgen Lund.