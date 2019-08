Først skulle børnepassere overstrege ord på plakat: Nu vil kommunen se på sagerne igen

Jette Hasselstrøm fra Vester Nebel ved Kolding har dagplejeplakaten hængende i sit hjem. Hun er skuffet over både ministeriets og kommunens svar angående plakaten. Hun så gerne, at kommunen havde skrevet ud til børnepasserne, at de kunne have de plakater, kopper og andre gaver med teksten dagplejer stående og hængende. Privatfoto